傳嘉禾4戲院停業　海運僅映《曾經擁有》　市民不捨但指適者生存

電影業陷入寒冬，去年多間戲院相繼停業或結業。剛踏入2025年，有傳嘉禾旗下再有戲院將停業，其網頁顯示，4間戲院只出售今日(10日)的門票，未能預售明日(11日)或以後的門票。《東網》記者今早到九龍灣MegaBox的戲院觀察，暫時未見到有任何通告貼出，而職員亦都拒絕訪問。《東網》向嘉禾院線查詢事件，嘉禾指暫未有回覆，若有最新消息，將再公布。

在嘉禾院線官網顯示，位於奧海城The Sky、九龍灣MegaBox、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場，只開售至今日的門票，觀眾未能購買往後日子的戲飛，懷疑嘉禾院線旗下4間戲院停業。此外，嘉禾位於尖沙咀海運、擁有超巨幕的戲院，本周六、日(12日)暫時只提供傍晚時段場次，放映的是《曾經擁有》。

市民黃小姐表示，很少來九龍灣MegaBox看電影，大多去嘉禾黃埔看電影，平均每月一次左右，對於有多間戲院先後結業感到可惜，但認為「適者生存，每個時期有唔同嘅商業運作」，她續指有好電影，相信觀眾會繼續捧場。

剛購買戲票的高太指，不知道再有戲院結業，近期多前往戲院看電影，多間戲院結業令戲院選擇變更少，「間間都係迷你戲院」，對再有多間戲院結業，「執咗咁多間，可能要周圍搵戲院」。

嘉禾在去年4月22日宣布嘉禾啟德結業，在同年12月26日，南昌V Walk宣布暫停營業。