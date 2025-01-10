港女持身份證實名舉報　深圳理髮店不良誘導消費致秃頂

近日一名香港女子在社交平台小紅書拍片，手持香港身份證，實名舉報廣東省深圳市一間網紅理髮店涉嫌不良誘導消費，她在店內電髮染髮出事，不但頭痛、脫髮，現在更有禿頂情況。醫生稱該女子頭髮毛囊受損嚴重，深圳市監局已立案調查。

在約2分鐘的舉報影片中，該女子指自己數月前在網上被自稱「粵港澳第一」髮型師的宣傳深深吸引，於是花費3,000元人民幣（約3,211港元）到位於深圳皇廷廣場的理髮店電髮染髮，卻遭遇一場災難。她稱，全程不知道染的是甚麼顏色，而且店員電髮根時涉嫌嚴重失誤，藥水竟滲透到其頭皮，加熱過程中感到刺痛，彷彿頭皮正被火燒，事後不適感持續數月。最令她氣憤的是該網紅髮型師至今對其情況置之不理，她聯絡店經理也得不到任何回應。

該女子在片中呼籲大家理性消費，「不應被這些高度美顏的視頻，和網紅打造的誇張宣傳而有所迷惑」。她建議選擇一些真正有信譽的商家，或者留港消費。影片引發不少深圳網民關注，有留言稱「深圳本地人告訴你，不要去網上刷到視頻的店，都是虛假宣傳」；也有網民建議她打12315（內地消費者投訴電話）向店方索償。