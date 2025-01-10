王毅年初訪非最後一站　晤尼日利亞總統及外長

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問納米比亞、剛果共和國和乍得後，周四（9日）在尼日利亞結束他每年年初都會開展的非洲之行。他當日分別與尼日利亞總統提努布、外長圖加爾會晤，稱中國將堅定支持非洲加強和平安全能力建設，向非方提供10億元人民幣（約10.6億港元）無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員。

王毅在阿布賈會見提努布時表示，願同尼方加強對接，挖掘合作潛力，拓展合作空間，助力尼日利亞加快發展振興。提努布則指，尼方高度重視對華關係，落實中非合作論壇北京峰會成果有助於尼日利亞的國家發展。為此，他專門任命了尼中全面戰略夥伴關係總幹事，負責協調和推進對華合作。他又指，中國具重要國際影響力，希望中方支持尼日利亞在國際地區事務中發揮更大作用。

王毅與圖加爾會晤後共同會見記者，強調中方將堅定支持非洲人以非洲方式解決非洲問題，反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家內政；同時支持非洲維護自身正當利益，以及通過發展促進安全。中方將同非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，推進安全共築夥伴行動，亦將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。