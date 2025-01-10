六旬病人呼吸衰竭一度神志不清　評估後內地跨境送抵屯院成首例

港府聯同廣東省和深圳市政府以及澳門政府，在去年11月30日起推出為期1年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，至今日(10日)首次有病人經計劃由內地送抵香港醫院。醫管局表示，病人經評估適合轉運，過程順利。港大深圳醫院亦稱，病人目前情況穩定，整個過程耗時約40分鐘，費用為4,990元人民幣(約5,200港元)。

醫管局質素及安全總監黃立己指，該名67歲的病人因呼吸衰竭早前進入港大深圳醫院治療，期間須用人工呼吸儀器輔助呼吸，昨日(9日)該病人情況稍微穩定後家屬希望能返港繼續治療，經兩地醫生評估後認為病人適合跨境轉運。今日的跨境運輸過程也很順利，病人由大灣區跨境直通救護車從香港大學深圳醫院轉送至香港的屯門醫院。

港大深圳醫院副院長李詠梅表示，病人本身患有慢性病，其血氧亦不充足，還伴有心臟衰竭的情況，更一度神志不清，其在經過初步治療後情況有所好轉。今日跨境運輸期間全程有醫護人員跟車，整個過程月40分鐘。該病人目前神志清醒，血氧量充足。

試行計劃的首階段安排會先實行跨境直通救護車由深圳和澳門的指定派送醫院，即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院，載送病人到香港的指定公立醫院。安排以「點對點」模式於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，毋須在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。