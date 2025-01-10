氣溫驟降撳平安鐘個案急增　協會籲做足禦寒及防跌措施

強烈冬季季候風影響下，香港氣溫驟降。長者安居協會今日(10日)表示，「一線通平安鐘」服務支援中心昨日(9日)接獲1,861宗求助個案，比前日(8日)急增近300宗，送院主要原因包括暈眩及跌倒。協會呼籲長者做足禦寒及防跌措施，又說會增派人手支援有需要長者。

協會提到，長者體溫調節機能減退，氣溫驟降可嚴重威脅長者健康，建議長者多喝暖水，穿着足夠衣物，保持適當運動，增强抵抗力；此外，長者亦應特別注意居家及外出安全，避免因冬季活動能力、肌肉量降低以及穿着厚重衣物而發生跌倒意外。如長者感到不適，應及時求醫或向撳平安鐘求助。

除了長者自身，協會亦希望社會各界主動關心身邊長者，特別是獨居長者或雙老家庭，了解長者生活及健康狀況，並及時協助。另一方面，平安鐘服務支援中心亦已向用戶發送寒冷天氣語音提示及訊息推送通知。截至昨日，近25,000名用戶已接收協會發出的提示。而今日起至下周初，中心將增派約10%至25%人手待命，亦會特別關注夜間服務部署，以防夜間長者求助數字突增。