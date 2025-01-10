華拘逾5萬電詐疑犯　緬北四大家族案入訴訟環節

公安部周五（10日）舉行專題新聞發布會，公布前年7月部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，截至去年底累計抓獲5.3萬多名中國籍疑犯，徹底摧毀緬北果敢「四大家族」犯罪集團，相關案件陸續進入訴訟環節。臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部剷除，帶動全國電詐立案數和損失大幅下降。

公安部新聞發言人張明公布一系列數據，去年全國共偵辦121宗涉黑案件，1,883宗惡勢力犯罪案件，破獲1.17萬宗各類刑事案件。全國刑事案件同比下降25.7%，治安案件同比基本持平，社會治安形勢持續保持平穩。當局同時破獲2.2萬宗槍爆案件，全國持槍、爆炸犯罪案件同比下降37.5%，另打掉7,000多個賭博團夥，破獲1.7萬多宗食品藥品安全犯罪案件、3.8萬宗毒品案件等，繳獲24.4噸各類毒品。

內地去年亦破獲7.8萬宗現行經濟犯罪案件，挽回經濟損失306.7億元（人民幣，下同，約325億港元），並偵辦5,719宗各類走私犯罪案件，案值1,219.3億元（約1,294億港元）。全國道路交通安全形勢總體平穩，連續63個月未發生特大交通事故。此外，去年全國公安機關共有208名民警、174名輔警因公犧牲，4,743名民警、3,710名輔警因公負傷。