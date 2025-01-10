尼泊爾抵港兩航班36乘客疑食物中毒　中心已檢取飛機餐樣本作檢測

兩宗尼泊爾抵港航班乘客食物中毒個案群組增至36人。衞生署衞生防護中心今日(10日)正繼續調查昨日(9日)一宗尼泊爾抵港航班上有乘客食物中毒的個案群組。該宗個案受影響人士與前日(8日)公布的一宗食物中毒個案群組有相似病徵及於病發前曾進食相類食物，相信有流行病學關連。中心呼籲前日和昨日乘坐國泰航班編號CX640由加德滿都抵港的旅客，致電中心熱線，以便提供適切的健康評估。

防護中心昨日接獲的一宗個案群組涉及14男6女，來自8個互不認識的家庭/組別，年齡介乎11歲至51歲。他們在機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、腹瀉、惡心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。其中13人於昨日凌晨抵港後到醫院求醫，全部毋須入院。除該航機提供的食物外，中心的調查暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。而前日公布的個案群組，受影響人數增至16人，新增的6人包括1男5女。全部16人當中，9人來自同一個交流團，餘下7名人士互不認識。他們前日凌晨抵港，在飛機上用餐後10至30分鐘後出現食物中毒病徵。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食其他共同食物。

中心正循不同方面全面調查兩宗個案，包括審視出現病徵人士病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物：麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，及其他登機前在機場或尼泊爾境內進食的食物。調查人員已檢取兩班航機上未向乘客供應的同批次食物樣本作檢測。

中心仍在積極調查事件，不排除受影響人數會增加。中心和食物環境衞生署食物安全中心人員已到供應涉事航班的食物的國泰航空飲食服務有限公司以及相關航機進行調查，檢視食物烹調流程和衞生。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適。然而，由於紅菜頭沙律涉及人手製作的工序較多而進食前毋須再經翻熱，為審慎起見，中心已指示有關處所即時暫停供應紅菜頭沙律。中心已把事件通知世界衞生組織及尼泊爾衞生當局，並向他們查詢，有否接獲其他地區通報，由當地出發前往香港以外地區的航班，有乘客出現集體食物中毒的情況。