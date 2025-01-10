衞生署公布拒疫苗外展學校名單　議員斥無通知校方憂負面標籤

衞生署衞生防護中心昨日(9日)宣布本港踏入流感季節，同時指出有部分學校未有參與疫苗外展計劃，並公開該168間「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校，以及13間未提供確定接種日期的學校名單，做法惹起爭議。教育界議員朱國強今日(10日)表示，打針與否屬學生與家長個人選擇，學校不應因為未能安排參與計劃，被貼上負面標籤，而事件亦引起教育界關注。

朱國強引述當局解釋指，公開學校名單是考慮到家長知情權，呼籲無參與外展計劃的學校家長，應該盡快帶子女接種流感疫苗。在公開名單前，防護中心曾經聯絡相關學校了解，確認他們的個別情況，同時亦曾聯絡教育局協助。

不過他指出，過程中當局似乎無告知學校，日後會公開「拒絕安排」學校名單。若政府因公共衞生理由，要求學校必需參與計劃，則應由教育局向學校發出通告，強烈建議學校參與及配合，並解釋不參加的理由。

另外，朱解釋不參與計劃的學校各有原因，有個別幼稚園會擔心打針造成幼童不安，難以控制場面而拒絕參加，雖然後來已有噴鼻式疫苗，但課堂已編排好，無法再安排到校接種；亦有家長與學生對打針存有誤解，學校考慮到需求有限而不參加。據他了解，即使學校不參加外展計劃，但仍有應當局要求，向家長發出通告，呼籲他們盡快安排子女打針。