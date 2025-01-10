廣州地鐵站出口似棺材被拆除　建設方4人受罰

廣東省廣州地鐵花地灣站一個新裝修的出入口，上月底被市民批評外形像棺材並引發關注，之後該出入口的爭議部分建築連夜被拆除。建設方廣州市萬溪企業管理有限公司上月31日發布通報批評文件，表示經研究決定，對項目景觀設計師等4人給予通報批評、降級等處理，立即與項目設計單位停止合作，並永不再合作。

現場影像顯示，該出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口，當時一旁豎立棚架，疑未完工。從外形來看，該出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色，不少人認為太像棺材。上述出入口於上月30日晚已圍蔽，有工人在施工，正進行拆除工作。該站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，本次裝修工程為舊站口翻新，為配合片區改造，由第三方地產公司負責建設。

內媒周四（9日）報道，《關於花地灣地鐵口改造事件的通報批評》文件指，相關問題引發廣泛的網絡輿情討論，造成不良的社會影響，暴露萬溪公司有關工作團隊細節把控不認真不嚴謹、對產品融入在地文化敏感度不足等問題。其中規劃設計與產品策略部朱某某作為該項目景觀設計師，對事件負有直接責任，被公司內部通報批評，降級1級，年度績效不合格；規劃設計與產品策略部負責人李某、公司經營管理團隊楊某和吳某某亦受罰。