重拳致友人亡　有誤殺案底清潔工判囚4年

有誤殺案底的六旬清潔工，3年前在天水圍結識一班「老友記」。一晚大家相約食生日飯，豈料晚飯中途一對六旬情侶爭吵，上述清潔工加入爭辯，直至晚飯完畢，舌戰仍未止息。期間，清潔工向一名「老友記」連揮兩拳，左一拳右一拳，令對方倒地，後腦着地，3日後不治。涉案清潔工今（10日）在高院承認一項誤殺罪，被判入獄4年。法官指，案發後被告沒有尋求協助，更即時離開，屬加刑因素。

現年64歲被告彭玉庭，是一名清潔工。他在內地出生，之後來香港定居。他過往有多項定罪記錄，1985年因誤殺及搶劫罪，判入獄10年。他被控2022年6月28日，在天水圍天瑞路88號俊宏軒商場近燈柱AD1107非法殺死馮志強。案情指，死者綽號「四眼仔」，終年63歲。2022年6月，被告在天水圍區，認識了死者等多名上了年紀的人。同年6月25日，該圈子中一名叫「阿娟」的女子生日，被告等人遂相約在俊宏軒商場一間食肆食晚飯。

案情續指，這班人中，一名叫「傻福」的男子跟女友「大白鯊」爭吵，被告及死者加入，並各自支持其中一方。至晚上9時許，眾人食完飯離開食肆，被告跟死者之間的爭議沒有停止。期間，被告突然用左手一拳打向死者的面部，再右手打多一拳，應聲倒下，後腦著地，頭部流血。被告即時離開現場。有途人拍下過程，亦有途人報案。死者昏迷送院，6月28日證實死亡。死因為頭部受傷加上支氣管肺炎。

被告在6月27日被捕，警誡下說當時很憤怒，因此打「四眼仔」，他不知道後果會如此嚴重。當日「傻福」跟「大白鯊」吵架，被告嘗試做「和事佬」，但過程中死者一直指着他，又責罵他，他忍不住所以打死者。被告形容死者是他的朋友，死者的死令他悲傷，但強調自己沒有預謀。

案件編號：HCCC173/2024