財會今通過2項首長級政務官編外職位　狄志遠反對並提出記名表決

立法會財務委員會今（10日）記名通過2項人事編制小組委員會建議，分別在房屋局開設1個首長級丙級政務官有時限編外職位，以及保留民航處1個首長級乙級政務官有時限編外職位。兩項記名表決均由議員狄志遠提出並反對，議員洪雯兩度投棄權票。狄志遠指過往3年就開設公務員職位的建議均會投反對票，同時認為千億財赤下應該開源節流。

狄志遠表示，現屆政府一直強調當局工作要提速、提效，又表示：「今時今日千億赤字仲夠膽去立法會開位？」他認為在赤字下公務員更應該精簡人手，在兩項投票中提出記名表決是希望將議員對有關議題的政治取向記錄在案。

最終兩項建議均以65票贊成、1票反對、4票棄權通過，反對票由狄志遠投下，陳曼琪、洪雯、朱國強、江玉歡投棄權票。按照人事編制小組委員會去年底建議，該新開設的房屋局開設1個首長級丙級政務官有時限編外職位任期由2025年4月1日生效，至2028年3月31日止，領導分間單位專責小組的運作，以落實建議的「簡樸房」規管制度。按照相關文件，該首長級丙級政務官職位為首長級薪級第2點，薪酬為194,825港元至212,900港元。

另一項建議同樣由狄志遠投下反對票，議員洪雯、田北辰、管浩鳴、吳傑莊投棄權票。人事編制小組委員會去年底建議保留民航處1個首長級乙級政務官有時限編外職位，任期由2025年4月1日至2027年3月31日止，以推展多項主要工作，包括在三跑道系統啟用後提升香港國際航空樞紐地位的政策、支持香港低空經濟發展，以及提升民航處的整體行政管治。按照相關文件，該首長級乙級政務官職位為首長級薪級第3點，薪酬為226,445港元至247,200港元。