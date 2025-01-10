財會通過5500萬撥款　天文台增購3台相控陣雷達

立法會財委會今（10日）通過以5,500萬港元的承擔額，購置3台相控陣天氣雷達，以建設1個覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡。當局指現時本港相關設備不足，在發展粵港澳大灣區氣象智能監測上有缺陷。有議員關注內地相關設備的造價和香港購買時的差距，當局回應指雖然內地已是量產相關設備，但也不是像「普通家用小電器」可以馬上購買現貨。

當局計劃分別安裝在長洲、流浮山和東龍洲興建3台相控陣天氣雷達，期望與現時位於大嶼山沙螺灣的相控陣天氣雷達組成覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡。議員林振昇關注新系統能否預測前年「世紀暴雨」之類的極端情況，以及不購買系統會否違反粵港澳氣象合作會議中的協定。

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，相控陣天氣雷達網絡有助監察演變的惡劣天氣。她表示，國家氣象局2020年公布了《粵港澳大灣區氣象發展規劃（2020－2035年）》，政府會配合發展智能綜合監測系統，現時廣東省已有40多台相控陣天氣雷達，但本港仍有缺陷。她說未來新安裝的天氣雷達能和內地交換數據、產生協同效應。

議員梁子穎關注相關設備是否「落到嚟香港個價錢就會貴咗好多」，以及市民實際上如何得著。香港天文台台長陳栢緯表示，相關造價經公開招標、有競爭性，認為不需擔心。梁子穎追問內地相關設施造價，陳栢緯表示內地一段時間後已是量產，因此造價或更低。陳栢緯補充：「但係都唔係話有個現貨，好似買普通家用小電器，可以即刻賣到比你。」

黃淑嫻則表示相控陣天氣雷達網絡能讓暴雨之類的天氣警告更準確、頻繁發放，亦有助政府發展低空經濟。她舉例，局方在堆填區運作、生態保育等工作會使用到相關技術，也是讓市民受益。

議員陳健波關注相控陣天氣雷達的使用壽命，以及未來會否再添置更多相關設備。黃淑嫻表示相控陣天氣雷達的壽命為至少15年，和內地相關部門溝通後認為安裝3個相控陣天氣雷達能填補現時缺口，會外情況決定是否再加建。