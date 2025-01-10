波蘭和美國部分地區爆高致病性禽流感　疫區禽產品禁輸港

食物安全中心今日(10日)宣布，因應世界動物衞生組織通報，指波蘭和美國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障香港公眾健康，中心即時指示業界暫停相關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

有關地區為波蘭的羅茲省Sieradz區。其他17個涉事地區皆為美國的州份，包括南達科他州Bon Homme縣、Brule縣、Kingsbury縣；愛荷華州Worth縣、O'Brien縣、Sac縣；密蘇里州Daviess縣；堪薩斯州Rooks縣、Doniphan縣；明尼蘇達州Chippewa縣、Fillmore縣、Stearns縣；威斯康辛州Kenosha縣、Barron縣；密西西比州Greene縣；伊利諾伊州ivingston縣；及亞拉巴馬州Cullman縣。

中心已就事件聯絡波蘭和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。根據統計處的資料，本港去年首9個月從波蘭進口約3,480公噸冷藏禽肉，以及從美國進口約63,470公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,720萬隻禽蛋。