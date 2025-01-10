大陸海警船今年首入金門海域　台自建救難艦軍演登場

台灣海巡署通報，4艘大陸海警船周四（9日）兩度進入金門海域，是今年首次進入該水域，海巡部署4艘巡防艇驅離。台防務部門周五（10日）另公布，周四上午6時至周五上午6時，偵獲大陸4架次軍機、6艘次軍艦，其中3架次逾越台海中線進入台西南空域，另發現一個空飄氣球現蹤基隆西北面。

台海巡署指，上述大陸海警船周四上午7時半分別自金門翟山、后湖、料羅及復國墩南面4處突入限制水域，隨後以2艘2組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇立即趨前應對，阻止對方深入，同時透過無線電以中英文廣播要求轉向航離，海警船2小時後駛出金門限制水域。該署指出，大陸海警今次在清晨編隊襲擾，時間有別以往，研判有再度編隊駛入之虞，即要求所屬巡防艇在限制水域線上待命警戒，對方當日二度駛入時再次驅離。

另外，台防務部門「春節加強戰備演練」周四最終站來到高雄左營軍港，海軍首次公開實施去年10月剛交付的台自建大武級救難艦性能操演，並示範水下作業大隊的遇難船救援、水中焊接與切割等技術，同時模擬針對西南海域目標威脅實戰化操演，結合陸岸機動導彈車組進駐戰術位置接戰，並指揮2艘沱江級巡邏艦及4艘光六導彈快艇緊急出港，對海上目標展開濱海打擊作戰。