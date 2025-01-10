內地流感月中達高峰　門診患者增輪候人數逾千

內地近日步入流感高發季節，根據最新監測結果，目前急性呼吸道傳染病總體繼續呈現上升趨勢。上海一些三甲醫院因呼吸道感染就診者明顯增加，有患者輪候號碼為1,000多號。本季流感活動較往年發展較慢，去年秋季由鼻病毒引起的感冒延遲了流感的爆發時間，預計本月中旬會達峰。

據全國急性呼吸道傳染病哨點公布最新監測結果，今年第一周哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測感染病原體主要為流感病毒、人類間質肺炎病毒（內地稱人偏肺病毒）、鼻病毒；住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本檢測陽性病原體主要為流感病毒、肺炎支原體、人類間質肺炎病毒。全國門急診流感樣病例的流感病毒感染率較前一周上升3.8%，但低於去年同期水平，預計中下旬流感活動水平可能會逐步下降，不同省份間流感活動水平有所不同。

中國疾病預防控制中心表示，進入去年11月流感病毒感染率開始抬頭，接近上月以後顯著上升，成為南北方省份共同面對的頭號呼吸道病原體。中日友好醫院中醫肺病科一部副主任韓桂玲稱，近期呼吸道感染性疾病急劇增多，門急診流感樣病例感染率明顯增高，達30%以上，其中九成為甲型流感病毒感染。另對於外界關注中國的人類間質肺炎病毒感染病例增多，個別國家發布防護提醒，網上甚至出現「中國出現不明病毒」等論調，中國外交部周五強調這不是新毒株，批評把常見病毒渲染為不明病毒是違背科學常識和危言聳聽。