教大被揭內地生簽證逾期在學　校方認衰促逾900人補交資料

香港教育大學被指曾有內地本科生去年涉嫌逾期逗留遭入境事務處扣留，雖然其學生簽證已逾期但仍然在學。校方今日(10日)回應事件時承認，有超過900名非本地學生未有提交簽證紀錄，並已通知他們須於下周五(17日)前提交相關資料，否則將被取消學生證、進入宿舍和圖書館等權限。入境處表示高度關注及已就事件聯絡教大，並會視乎情況作出跟進。

教大就事件表示，該校去年9月曾就一名非本地生停止學業通報入境處，翌月獲處方通知該名學生逾期逗留，校方其後翻查非本地生的簽證紀錄時，再發現有934人尚未提交相關紀錄。經初步調查後，教大在上周五(3日)通知該批學生，須於下周五前向校方提交資料以供查核，否則根據學則，將取消其學生證、進入宿舍和圖書館等權限。該校亦成立專責小組，檢視及優化提醒非本地生提交學生簽證等文件的機制。

對於去年10月所發現的一宗獲發來港就讀簽證人士的逾期逗留個案，入境處表示，由於案件仍在調查中，暫不評論個案細節，但強調院校和學生均有責任確保學生在校修讀時其學生身份及逗留期限仍然有效。根據《入境條例》第41條，任何人違反對他/她施加的有效逗留條件，即屬違法。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年；協助及教唆者同罪。

教育局回覆時提醒院校，須確保有關學生須持有有效簽證文件，否則不得安排他們就學，同時呼籲學生應定時檢查簽證期限及其他相關逗留條款規定，亦有責任就其簽證逗留條件的任何更改及時通報其所就讀的院校。