德起訴3公民　涉為中國從事海軍技術間諜活動

中國海軍編隊過往曾在南海及東海地區演練。

德國聯邦檢察官辦公室周四（9日）發聲明宣布，已起訴3名德國公民涉為中國情報部門從事間諜活動，提供具潛在軍事用途的航海技術訊息，並在當地購買屬受管制軍民兩用物品的3種專門激光，未經許可出口到中國。中國外交部發言人郭嘉昆周五（10日）回應指，中方希望德方停止炒作所謂中國間諜風險，不要為中德關係健康穩定發展設置障礙。

聲明未有披露3名被告的全名，只稱他們是赫爾維格（Herwig F）、伊娜（Ina F）和托馬斯（Thomas R），被指控曾為中國情報機構工作。其中托馬斯涉於2017年起，就為中國國家安全部情報機構一名員工充當代理人，並與在西部城市杜塞爾多夫經營公司的兩夫婦赫爾維格和伊娜接觸。

檢察官表示，赫爾維格和伊娜涉利用其公司與其他商業和科學機構聯絡，2017年2月至去年4月不斷收集可能對擴大中國海軍戰力特別有用的訊息，包括船隻引擎、聲納系統、飛機防護系統、裝甲車輛引擎和可用於軍事的無人機，由托馬斯傳回中國。其中兩夫婦與德國一間大學簽署協議，向中國轉讓知識產權，涉及最先進船用引擎技術。