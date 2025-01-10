元朗黃泥墩豬場爆非洲豬瘟　漁護署正銷毀豬隻　三鄰近豬場同禁運

元朗黃泥墩有持牌豬場至少3個豬隻樣本驗出非洲豬瘟！漁農自然護理署今日(10日)表示，根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，署方正安排銷毀場內豬隻。此外，與涉事豬場鄰近3公里內有3個豬場同樣已被禁止運出豬隻直至另行通知。

漁護署今日從元朗黃泥墩一持牌豬場所抽取的11個豬隻樣本，經檢驗後發現至少3個樣本帶有非洲豬瘟病毒。署方已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。

另外，漁護署正安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，署方已暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。

署方續指，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。