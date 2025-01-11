TikTok禁令案最高法院開審　法官押後裁決

美國聯邦最高法院周五（10日）審理中國短片分享平台TikTok的禁令案，聽取TikTok及其母公司字節跳動、內容創作者及美國政府代表律師的陳詞。聆訊歷時近3小時，9名法官聽取各方陳詞後押後裁決。

根據美國國會通過的法律，TikTok需要在本月19日前，與字節跳動剝離，否則會被禁用。TikTok的代表律師指，TikTok是最受美國人歡迎的發言平台之一，有關法律侵犯美國用戶的言論自由。

內容創作者的代表律師指，他們應該有權與自己選擇的平台合作。代表美國政府的律師認為，TikTok對美國國家安全構成嚴重威脅，原因是中方強迫中國公司提供數據。

多名法官都對TikTok掌握大量美國用戶資料，並可能被中國政府利用表示關注。首席大法官羅伯茨表明，案件的主要關注點，是字節跳動可能配合中國情報機構的工作，又引述國會報告指，TikTok須遵守中國法律，包括按要求協助或配合中國政府的情報工作，並確保中方有權取得公司的資料。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，指美方從未發現TikTok威脅美國國家安全的證據，但動用國家力量、濫用國家安全理由無理打壓TikTok，是不公平及不公正。美方應尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。