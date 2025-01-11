東方日報A1：屯赤連接路誤估工程費　申撥欠克制

《審計報告》揭屯門至赤鱲角連接路工程造價超支19億元，立法會政府帳目委員會昨日舉行第二次公開聆訊，議員關注工程合約的安排或缺乏監管，因除了「應急費用」之外還有「價格調整撥備」，一旦「使大咗」就有機會通過後者「攞錢」，做法並不合適，批評當局在申請工程撥款時有欠克制。政府代表解釋，「價格調整撥備」是針對工程期間建築價格變動的不明朗因素，局方會在很克制的情況下才會動用；運輸及物流局局長陳美寶亦稱，局方往後也會留意這一點，在很克制的情況下才動用「價格調整撥備」。

屯赤連接路的合約中有「價格調整撥備」的安排，議員昨查詢作用及甚麼情況可動用。財經事務及庫務局副秘書長羅中解釋，「價格調整撥備」是按照政府經濟顧問，就合約期有關工程價格增減趨勢的預測而去釐定，目的是應付工程期間建築價格變動的不明朗因素。議員簡慧敏質疑，「價格調整撥備」不應該和應急費用同一性質，因工程方有機會「使大咗」，然後在「價格調整撥備」攞錢，批評當局在申請工程撥款時有欠克制。她又擔心負責工程的部門除了動用應急費用外，是否在「價格調整撥備」留有一定的空間或「水分」，管理合約時不能自我約束。

陳美寶回應指，相關工程為期甚長，亦會出現不能預計的問題，譬如港珠澳大橋香港口岸的填海工程配合事宜而產生的額外開支和承建商的申索等，都超出了預期，現時安排是在合約的應急費用不足情況下，路政署才動用剩餘的「價格調整撥備」以支付額外開支。她指，局方往後也會留意這一點，在很克制的情況下才動用「價格調整撥備」。

地產及建造界議員龍漢標就提到隧道搪瓷板和隔熱層物料，路政署新界區辦事處一次又一次地在傳閱文件階段都沒有提出意見，但當最終設計獲批、項目展開後才表達意見，關注政府會採取怎樣的措施避免再有類似情況發生，確保有關辦事處在招標前會提出意見。

另外，議員陸頌雄關注工業安全，指路政署資料顯示，上述工程合約至去年8月期間，有兩個建築工地各發生過一宗致命意外，另外有173宗非致命意外，但有關承建商涉多次遲交意外報告。他關注承建商表現會否影響日後投標。路政署署長邱國鼎表示，政府招標時會考慮承建商3年內的表現，包括安全表現，當局會繼續引入4S安全智慧工地系統，利用科技提升地盤安全。

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