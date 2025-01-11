華團隊研製原位分選儀　推動深海微生物研究

中國科學院長春光機所周三（8日）公布，中國科研團隊成功研製出深海微生物原位分選儀，突破拉曼檢測技術和光鑷分選技術在1,500米級深海的應用，實現對深海微生物的原位拉曼檢測與光鑷分選，填補了國內外應對深海極端環境原位檢測與分選深海微生物設備的空白。

深海微生物原位分選儀專用乾濕艙組合艙體，解決了耐高壓藍寶石舷窗與分選儀光學系統的結構兼容性問題等。研製過程中，團隊亦攻克了多項適用於深海微生物原位識別、檢測、分選與分析的關鍵技術，不僅模擬1,500米海域水體，研發專用型多波段顯微物鏡，為深海微生物的高分辨率、寬視場成像奠定基礎；亦藉助深度學習演算法，成功應對深海資料稀缺和信噪比低的挑戰，為深海微生物原位檢測與分選提供支持。

深海中蘊含豐富的微生物及其他物質資源，因具有高壓、高鹽度、低溫等特點而被認為是極端環境，科學家透過研究在這種環境下生存的微生物，可以幫助人們理解生命的極限。然而，深海微生物研究面臨採集、培養、物種鑑定和資料分析的多重難題，90%的微生物由於脫離原位環境等原因目前尚未可培養。