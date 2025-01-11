4歲童染流感留醫瑪麗PICU　醫衞官員促校方參與疫苗接種服務

本港已踏入流感高峰期，有醫衞官員今早(11日)接受傳媒訪問，透露流感呼吸道樣本和住院人數數字已超越基準線水平，去年流感季節有35名小童感染入院，其中6人死亡。今個流感季節有一名無接種疫苗的4歲兒童，因感染流感、肺炎鏈球菌入住瑪麗醫院兒童深切治療部。新年伊始，本港已出現首宗兒童嚴重感染個案，事件反映面對流感挑戰，各界要齊心面對，不應該計較困難，即使有問題亦有解決方法。

該官員指，病童的學校無安排學生接種流感疫苗，9成幼稚園和中小學已參與流感疫苗學校外展計劃，並可選擇噴鼻式疫苗，但仍然有部分學校拒絕。衞生署多次催促和直接聯絡，認為學校有責任提供健康教育，希望校方盡快安排為學童接種疫苗。即使學校未有參與，家長亦可安排子女接種流感疫苗。該官員稱理解校方會有不同解釋，但教育界和醫療界目標一致，即保護小朋友，不應存在矛盾。

至於衞生署牙科街症服務網上登記系統名額供不應求。該官員指，未來會推出更多預防性牙科服務，除目前的學童牙科保健計劃，下一階段會涵蓋學前兒童，並推出中學生牙科共同治理計劃，為學生檢查和洗牙，希望他們養成保護牙齒習慣。

衞生署衞生防護中心公布，昨日(10日)接獲通報，一名未有接種流感疫苗的幼童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌的嚴重個案，目前情況嚴重。該男童上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，1月5日到私家醫院普通科門診求診，1月7日再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。他在1月8日被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感H1病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。男童目前仍然留醫，情況嚴重。男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵。調查顯示，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃。