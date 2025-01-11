急症室求診人次急升　內科病床超負荷　醫管局料新春後達高峰

本港正式踏入流感季節，加上天氣轉冷，求診人數亦急增。醫管局行政總裁高拔陞今日（11日）出席一電視節目時表示，假期前急症室求診人數每日約4至5千人，近兩周持續上升至超過5,000，甚至逾6,000人。且據以往經驗，高峰期一般會在農曆新年後一、兩周出現，當局會呼籲同事盡量減少休假，並安排更多同事上班，尤其急症室、內科等，同時亦會調整部分預約檢查服務，以疏導人流。

高拔陞續指，急症醫院內科病床使用率連日超過100%，而入住人數亦由以往900多人，上升至近日過千人。他形容目前公院服務面對的壓力很大，但各人員在處理服務需求高峰上有一定經驗，有信心能夠因應情況協調病床，並處理問題。至於普通科門診會否加設夜診，高就認為加設夜間門診未必有很大幫助，因為最重要處理的是情況緊急、需要照顧的病人，而且人手有限，需要視乎情況應變及分配。

日前有指醫管局正研究以無人機送遞藥物，高拔陞就表示會參考外地經驗，暫未有定案在哪些醫院試行。他舉例指，偏遠地區送遞服務車程較長，是否使用無人機會更方便，人口不太稠密的地點是否較適合試行，亦是當局考慮的因素之一，另外亦可能作醫院之間送遞藥物之用。