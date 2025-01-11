彩虹邨重建30伙可原邨調遷　房屋署暫錄2宗長者戶申請

彩虹邨重建計劃將分三期進行，第一期最快於2028年啟動，涵蓋碧海樓、金碧樓及丹鳳樓共2,030個單位。房屋署上月6日公布，現居於第一期重建樓宇的非一人長者住戶，可申請調遷至第二、三期樓宇。署方近日再透露，目前有約30個可編配單位，暫時收到2宗申請。

房屋署回覆傳媒查詢指，彩虹邨自第一期重建計劃於上月6日公布後，辦事處共接獲約30宗有關長者戶邨內調遷的查詢，並收到2宗新申請，目前正在處理中；而現時被納入彩虹邨第二和第三期重建計劃中的樓宇，可供編配的翻新公屋單位約有30間，但有關單位有不同大細，數量亦會不時變動。

署方續指，按現時政策，包括長者及非長者的公屋住戶如遇特殊情況，例如長者需要家人照顧或健康問題等社會或醫療因素，難以在現居單位繼續居住，可申請調遷往邨內另一個單位，而未公布重建樓宇的空置單位會按一般程序進行編配或調遷之用，房署會盡力向受重建計劃影響的居民提供適切的協助。

黃大仙區議員莫健榮指出，因應重建計劃，調遷安排已放寬，建議房署考慮為少數單身長者戶提供原邨調遷的機會。他亦建議，房署可考慮讓希望盡早搬遷的第二、三期住戶，與希望留邨的第一期住戶互調單位，以達至雙贏。

公屋聯會總幹事招國偉表示，30個可編配單位數量有限，強調應盡可能安排原邨調遷；若反應太熱烈，則需排定次序。他認為，原邨調遷是好的方向，未來其他分期重建計劃，例如華富邨等可借鑑此模式，減輕長者適應新居的困難。