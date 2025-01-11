今屆新界魚塘節移師中環舉行　首映紀錄片回顧12年保育足迹

香港魚塘在城市化下「買少見少」，第10屆「新界魚塘節」首次走出新界，今明兩日(11日至12日)在中環街市設「乘風而行」為主題的展覽，寓意候鳥每年秋冬乘風南遷至香港，有賴漁民以傳統養殖方式維繫的魚塘濕地得以覓食休憩，安然度過寒冬。香港觀鳥會期望將魚塘文化與生態保育帶到市區核心，令更多市民了解本地漁業與保育共存的珍貴價值。

魚塘節展覽期間，活動主題影片、由香港年輕生態攝影團隊「Frigatefilms」製作的《候鳥驛站》將首次公映，帶領觀眾穿越12年魚塘保育的足迹。影片記錄本會與本地漁民在保護魚塘濕地及生態的生境管理等工作，並首度公開2021年起展開的野鴨保育工作成果。觀眾將有機會在片段中欣賞到水鳥育雛、眾多候鳥使用修復魚塘的珍貴畫面，體會魚塘濕地作為候鳥停歇站的重要性。

另一方面，「新界魚塘節」亦融匯漁業文化與雀鳥生態保育，以豐富視覺及「彩蛋」展示魚塘百態及故事，生動展現塘漁業的傳統智慧與其支撐的獨特生態系統。透過漁民今昔故事、互動展板、候鳥「專屬護照」與珍貴紀錄片播放，市民可感受雀鳥乘風遷飛的旅程，了解魚塘保育對維護生物多樣性的重大意義。

香港觀鳥會總監余日東先生表示，香港的魚塘濕地是保育候鳥的重要地方，傳統操作的魚塘區與米埔自然保護區的生態價值和功能相得益彰，香港絕對有地區責任守護牠們的棲息地。「新界魚塘節」是觀鳥會自2014年起推出的公眾教育活動，旨在推廣本地漁業文化及濕地保育的重要性。