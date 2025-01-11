考評局開放日吸500人參與　英法等歐洲五國代表講解升學資訊

考評局今日(11日)於紅磡辦事處及考試中心舉行一年一度的開放日，活動包括閱卷與評級講座、網上評卷與答卷掃描示範及有獎攤位遊戲等。今年當局首次邀請5個歐洲國家的駐港領事館或教育機構代表，包括法國、英國、西班牙等，於開放日設置展覽攤位及主講升學講座，分享以DSE成績到相關國家升學的資訊。活動共吸引約500名學生、家長與公眾人士參與。

考評局秘書長魏向東於活動上表示，今年DSE開始，丙類其他語言科目推行新安排，考生須應考法語、西班牙語、德語、日語及韓語的官方考試機構在香港舉辦的考試。而新安排下的首屆考試，有超過770人報考丙類科目，反應令人鼓舞。他續指，相信新的其他語言科目，不但可鼓勵學生學習外語，亦有助本地或海外升學，同時希望藉此吸引更多海外院校來港招收DSE考生。

參與海外機構代表中包括西班牙與奧地利，兩國於去年確認對持DSE資歷學生的入學申請要求，有關代表昨日(10日)親身向學生與家長介紹到當地升學的途徑。而奧地利代表更多所當地大學代表，透過網上遙距分享取錄DSE考生的入學要求與經驗。

法國教育、大學及科技交流專員花茉莉(Camélia Aissat)表示，DSE廣受法國專上院校認可，每年亦有不少香港學生到法國留學，希望今年新安排會鼓勵更多學生學習法語。她又指，若考生取得一定水平法語資歷，對在法國升學會有較多優勢及選擇，但即使不懂法語，當地亦有不少院校能提供英語課程。