9人救助弱勢獲頒人道年獎　得獎醫生望關注兒童精神健康

紅十字會今日(11日)頒發香港人道年獎，表揚共9位救助弱勢的人。得獎者來自不同行業，包括醫生、護士、大學講師、視障心理治療師及臨床輔導心理學家等。有視障人士克服障礙，到偏遠地區義診，提供心理治療；亦有獲獎醫生期望社會多關心兒童精神健康。

今屆「香港人道年獎」繼續以「暗處有光•全賴有你」為主題，其中7人獲頒香港人道年獎，分別因參與海外人道服務、幫助露宿者及基層等工作獲表揚，當中包括本港首位視障心理治療師黃明慧。她在2015年創立「點字曲奇」，將點字放在曲奇上，令大眾更了解視障人士；亦與團隊創辦「醫藝同行」，結合中西醫、心理治療及藝術元素，到偏遠地區進行義診及探訪，提供醫藥及心靈上的支援。大會表揚她克服障礙為弱勢義診。

深切治療科醫生梁子杏則因關注受災地區兒童面對的情緒問題而獲獎。她希望社會要多了解兒童精神問題的成因，例如有否涉及家庭暴力、社區安全問題，成年人不應對小朋友的不安視若無睹，要從小建立健康基礎，從根源防止問題發生。

另一名得獎者張淑儀本身為醫生，在2005年聯同乳癌康復者及專業醫護，創立香港乳癌基金會，透過乳健中心提供乳癌檢查服務，並成立「香港乳癌資料庫」推動乳癌政策發展。她提到，深切感受到乳癌患者治療期間的不安與痛苦，認為行醫不只醫病，更重要是「醫人」，提供情緒輔導、分享資訊和交流經歷。