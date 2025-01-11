換錢黨遭遇黑吃黑　失近3.8萬元人民幣拘一男　另一人在逃

澳門再有換錢黨遭遇黑吃黑，當地執法部門今日(11日)表示，事主向一名賭客搭訕後向對方轉帳，惟該賭客卻將手上現金交予一名同伴，訛稱兌換成籌碼，但該同伴卻一去不返，事主懷疑受騙報案，報稱損失37,840元人民幣。事件中一名內地男子被捕，他涉嫌巨額詐騙被轉交澳門檢察院跟進，當局正追查在逃人士；至於事主的非法兌換行為則另案跟進。

被捕男子姓符，37歲，內地居民，報稱銷售員。案中事主從事兌換黨，據了解自本月起在皇朝一帶從事非法兌換活動。案情指，事主於本周三(8日)下午2時許，在澳門皇朝區一間娛樂場向被捕男子搭訕，表示可以協助換錢，該男子隨即訛稱身上有4萬港元現金，打算換成人民幣，雙方隨後協議以37,840元人民幣兌換4萬港元現金。

涉案男子展示現金後要求先轉帳，事主未疑有詐並過數，惟在收到轉帳後，該男子將現金交予同行同伙，聲稱將現金帶至帳房兌換成籌碼再交予事主，但有人取得現金後卻一去不返，由於遲遲未收到兌換款項，事主懷疑被騙遂帶同涉案男子報案。涉案男子否認作案，同時拒絕交代港元現金下落，執法部門調查後認為疑人涉及巨額詐騙，隨即將其拘留並轉交檢察院跟進，並追查在逃人士。