衣着單薄兩男童黃埔花園走失　網民 : 見到都覺得凍

有網民在社交平台發貼文，指兩名僅穿單薄長袖上衣及短褲的男童，在紅磡黃埔天地時尚坊徘徊，惟未見有家長陪同，其中1名男童身穿黃色長袖上衣，但下身着上短褲，而另1名較年幼的男童則穿上短袖衫及短褲。

另外，有網民表示較早前在黃埔天地對開的馬路旁發現該兩名男童，其後被熱心市民帶到商場內，其後報案求助。至晚上7時許，警員到場調查，帶兩名兒童在客戶服務中心等候。該名網民指兩名兒童操廣東話，但表達能力有限，而警員曾向兩名兒童查詢家人的聯絡電話，但電話未能接通。據報兩男童分別3歲及4歲，其50歲祖母到時尚坊如廁，約數分鐘後出來，發現2名孫仔失去蹤影。警員其後聯絡到2童的祖母，交回她看管。

網民對2童在寒冷天氣下的衣着紛紛留言，「大人咁疏忽走失了兒童，又無好好給他穿衣保暖，可悲」、「有無街坊住附近俾套衫佢著先啊？見到都覺得凍」、「十零度比(畀)兩個細路咁著(着)，仲要走失兩個細路仔，呢個家長係咩質素真係心照」、「天氣咁凍着成咁！」。

根據天文台資料，本港昨日一度錄得僅攝氏11.5度低溫，為入冬以來最凍1日。