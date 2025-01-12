「一換一」延長2年　削登記稅寬免

政府自2018年起推出「一換一」換車計劃，鼓勵燃油車舊車車主置換新電動車，推出計劃時，本港電動車僅有一萬多輛，但至前年，本港電動車數量已增至約7萬輛。「一換一」計劃原定於2024年3月31日結束，但政府在2024/2025年度財政預算案推出延長措施，將計劃延至2026年3月31日，但自去年4月1日起下調首次登記稅的寬免金額。

按照新的「一換一」計劃，去年4月1日或以後遞交的「一換一」申請，可獲的首次登記稅寬減額上限將由287,500元下調至172,500元，應課稅價值（即稅前車價）超過港幣500,000元的電動私家車，同日起將不再享有首次登記稅寬減。合資格的燃油車車主須將舊有私家車拆毀，並取消舊私家車的登記後，再首次登記一輛電動車。

政府推行該計劃以來本港電動車數目猛增，截至2023年11月，有近60,700輛舊私家車在計劃下銷毀及被新電動私家車取代，期內，登記電動私家車數目增長近6倍，但整體登記私家車數目增長幅度少於7%。

另外，2022年各政府部門購買的車輛（不包括特別用途車輛）中，電動車的數目佔約14.9%，2023年政府採購的87輛5座位或以下的政府私家車中（包括新增及更換車輛），有55輛（約佔63.2%）為電動車。