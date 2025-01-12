石家莊健康證辨理亂象　大豆醬充糞便蒙混過關

河北省石家莊市成立由衞健、市場監管、涉事地方等組成的聯合調查組，對違規辦理健康證的醫療機構立案調查。有體檢機構的病原微生物檢查可靠性令人質疑，竟讓代替糞便樣本送檢的大豆醬蒙混過關。

官媒上周五（10日）披露，石家莊市有自稱健康證辦理人員活躍在網絡平台。記者發現體檢車胸透設備操作人員、負責抽血及信息登記的工作人員，均沒有核對體檢者身份。記者在中山東路社區衞生服務中心，與年齡相差15歲、服飾與髮型不同的同事交換身份證和資料體檢，工作人員都沒有核對。而在中山東路社區衞生服務中心和中寶體檢，記者用明顯有別於糞便的大豆醬送檢，三天後竟然收到兩張真實有效的健康證。

記者在中山東路社區衞生服務中心只完成胸透與抽血兩個項目，甚至沒有提交糞便樣本，同樣在三天後收到健康證。有業務員表示，不需要去醫院、不需要做任何檢查，只需要交納90元人民幣（約96港元）體檢費，就可以辦理健康證。

節目播出後，石家莊市成立聯合調查組，迅速展開調查。經查，棟霖醫院、中寶體檢、順康醫院、中山東路社區衞生服務中心等違規辦理健康證問題屬實。調查組責令涉事醫療機構立即停辦健康證相關業務，逐一認真核查健康證，依法依規嚴肅處理相關責任人。健康證全稱「預防性健康檢查證明」，根據國家規定，從事食品藥品化妝品生產經營、餐飲行業、飲用水行業、公共場所服務行業等特定崗位從業人員，都必須持有健康證，證件有效期一年。