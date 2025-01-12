連續8年背殘疾鄰居上學　14歲女願做拐杖相伴前行

內媒上周六（11日）報道，湖南省衡陽市祁東縣一名女孩自幼因病無法正常行走，幸獲另一名同村鄰居兼同班女同學主動伸出援手照顧，由6歲開始自願成為其「拐杖」，風雨不改地背她上下學。內媒上周六（11日）報道指，至今已是第9年，這對好姊妹仍互助互勉，更約定未來考入同一間高中和大學，十分有愛。

劉思涵出生3個月就患上格林巴利症候群，導致腰部受損、雙腿萎縮，出行需旁人攙扶或背着，但相依為命的祖母在2017年因忙農活而忘了接她放學，於是身材瘦小的匡語軒主動背劉思涵回家，此後主動承擔起每天背對方上下學、去廁所的重任。思涵因心疼匡語軒，很少在校內喝水，希望減少去廁所次數。

兩人去年秋天小學畢業、升讀中學，卻被分到不同班級。令人感動的是，語軒主動向校方要求和思涵同班，以便繼續照顧對方。成績名列前茅的思涵不但是班上學習委員，更是語軒的小老師，幫她從全班第30名進步至第3名。受語軒影響，全班同學都參與了幫助思涵的隊伍。從思涵小學時的24公斤背到現齡15歲的46.8公斤，年僅14歲的語軒上下樓時有些吃力，但無阻兩人相互扶持成長，如同家人般相處。