高院駁回抗告　柯文哲等4人羈押禁見確定

台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，兩度交保後再被法院羈押禁見，與同案3名遭羈押被告提出抗告。台灣高等法院上周六（11日）深夜認定抗告無理由，駁回抗告，4人羈押禁見確定，不得再抗告。民眾黨當日亦發起支持者集會聲援柯文哲，抗議司法不公，聲稱超過15萬人參加，多名國民黨政治人物到場聲援。

除柯文哲外，威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗均被延長羈押禁見3個月，今年農曆新年要在台北看守所過年。高院合議庭評議後認為，北院原審以柯文哲涉嫌重罪，有動機潛逃海外，或消滅證據以妨礙審判程序的順利進行，難以透過具其他拘束人身自由較輕的手段加以防止，有必要羈押。

此外，民眾黨上周六下午在自由廣場舉辦集會聲援柯文哲，現場民眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」。柯文哲妹妹柯美蘭致詞時數度哽咽，強調柯文哲絕對沒有貪污，190頁的起訴書有11個「起疑」、68個「可能」、5個「疑似」，卻沒有1項真正金流，但柯文哲仍然被羈押。有超過10名國民黨立委到場，謝龍介直指若當權者把司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就會追殺你跟我。雲林縣長張麗善則表示，期待勿枉勿縱，還給柯文哲一個清白的對待。