經濟低迷拓商機　政府指中東等新興市場為港提供發展機遇

香港經濟復甦緩慢，股樓不振，政府強調會拓展中東及東盟的商機。政府今日(12日)強調會繼續展示香港的新優勢與新潛力，率先舉行的將是本周開幕的亞洲金融論壇，逾3,600名來自全球50多個國家和地區的金融及政商界領袖將親臨參與，今年增設「海灣阿拉伯國家合作委員會專場」，探討深化香港與中東的金融合作，促進更多雙向資金流動，進行新的探索。

財金官員在網誌中指出，中東、東盟以至其他「全球南方」的新興市場，經濟處於較快增長的階段，當地政府銳意推進經濟加速發展，並大力投資基建，為港商港資提供了新的發展機遇。

為發揮好「內聯外通」的獨特角色和功能，助力新興市場企業的發展，促進區域經濟更快更高水平的發展，該官員認為香港一定能夠受惠其中，取得持續的、更好的發展。

提及日前訪問印尼，該官員指期間拜訪多位當地官員，全方位積極拓展雙方在金融、創科以及商務上的交流及聯繫，更立體向當地推介香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢，深信憑着「一國兩制」的優勢，香港可以成為印尼企業拓展中國內地以至北亞市場的基地。

該官員又指印尼是東盟最大經濟體，過去10年年均增長達4.2%，年輕的人口、中產階層和消費市場正急速增長，成為不少外商重點開拓的市場之一，而香港是印尼第二大對外投資來源地，在2018至2022年期間，當地超過8,400個投資項目源自香港，投資總額達185億美元。