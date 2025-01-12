減赤建議滿天飛　議員批似買六合彩或睇相　易引發社會矛盾

政府早前改口預料本年度財政赤字約在1,000億港元，早前更表明減赤方向以節流為主。有議員指近日不少人提出減赤的建議，但在缺乏全盤數據和分析下，容易引發不必要的社會矛盾，又說：「你一言我一語」的方法並非有系統的討論，像買六合彩或睇相的，講多幾點「梗中」，所謂的討論易弔發不必要的社會矛盾，認為政府不能聽了某些意見而湊合財政預算案。

新一年度的預算案已展開諮詢，議員江玉歡今日(12日)在社交平台貼文，指每日也聽到不少人提議減這個，增加這個，愈講愈烈，像這樣的討論，重複了最少3年，但財赤依然。她指自己今年沒有過早提出要增或減那些支出或收入，因為她認為這種討論有點不妥。

她指作為議員，在預算案方面，重點是監控政府的整體財政狀況，例如議員可要求政府嚴格做好財政整固，嚴格定下及遵守財赤的估算及促請政府在有限的資源下，作出必要的調整和改變等。

至於減或增那種稅、收入和開支，她認為議員並沒有全盤的數據和分析，在沒有充分的數據和分析下提出不同的建議，其實極不科學，所謂的討論也容易引發不必要的社會矛盾。

她指政府的管理層有全面的財務及發展資訊及分析，理應有責任及在最佳角度研判甚麼要加、甚麼要減，以做好香港此刻最需要的財務鞏固及調整，以回應市民對減赤的整體願望，又說：「你一言我一語」的方法並非有系統的討論，像買六合彩或睇相的，講多幾點『梗中』。」若政府在某方面希望聆聽民意，也可像其他地方列出幾個特定問題，令意見更具體，然而像現時的做法，只列舉大致的經濟情況，要求市民給予意見，實在是有欠精準。

政府最後對預算案的定稿及執行，她形容像航海一樣必須有其方向，而非聽了這個提議、那個提議，湊合而成。若是後者，這才值得三思及憂慮。