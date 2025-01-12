車Cam直擊：上水男飛撲出馬路輕生　貨車及時避開

今日(12日)社交網瘋傳一條10秒長「車Cam」片，顯示一名白衣男子，在上水清曉路御皇庭2座對開突然衝出道路，然後飛撲落路面。幸好，拍攝影片的車輛司機反應夠快，及時向右扭軚閃避，更險些撞及其他車輛，過程非常驚險。

網民對男子行為熱議，「碰瓷黨？定嫌命長？」、「呢個搏X哂命」、「咁落力，比200佢飲茶啦」、「明顯係真自殺式襲擊」、「應該立例自己沖埋部車，撞X死都無罪」及「有時真係好佩服佢哋嘅決心同勇氣」。

執法部門表示，昨日(11日)下午約4時半，一輛輕型貨車沿清曉路往北區醫院方向行駛期間，一名42歲男子衝出馬路。姓吳(29歲)司機及時扭軚避開，該男子則手掌受傷，送北區醫院治療，案件列作「企圖自殺」。

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