被指關愛隊打卡充撐場面　梁宏正：服務成效有定期審視

早前有大專傳媒揭發，有關愛隊疑似讓義工穿制服背心「打卡」充撐場面。曾批評相關報道以偏概全的民政及青年事務局副局長梁宏正，今（12）日在電台節目中表示，452隊關愛隊在過去的一年進行了相當多的工作，民政總署會對他們的工作進行檢視，又指「我們有一些叫做數」。

今屆政府在完善區議會選舉制度後，宣布在18區成立關愛隊，支援政府地區工作和加強地區網絡。但日前香港中文大學學生媒體《大學線》以「事不『關』己」為題，報道民政總署拒披露荃灣區關愛隊工作報告，及後「放蛇」揭發懷疑有非關愛隊成員身穿制服背心，協助組織活動及「打卡」充撐場面。梁宏正上周稱，相關報道可能有些以偏概全、未必是全面，但認為不會阻礙他們和社會各界，特別是關愛隊成員為市民服務。

梁在電台節目進一步表示，452隊關愛隊在過去的一年進行了相當多的工作，亦有不少受助人士表示喜歡關愛隊的不同服務，如簡單的家居維修，以及部分長者的陪診服務。他亦表示，民政總署會對452隊關愛隊進行檢視，「我們有一些叫做數」以及會對整體服務的成效會進行定期審視，並定期會於不同平台與大家分享。

對於政府一系列青年計劃，他認為今年的交流計劃除讓本港青年到內地和海外了解發展，亦鼓勵本港的民間團體，邀請內地或海外青年來港互相交流。他說「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」上期局與16個NGO合作，其中資助了217隊青年團隊，3年後有212隊繼續做，當中有70間已在大灣區城市開設公司，而新一輪計劃當局將會與19個NGO進行合作。

提及「創新創業基地體驗資助計劃」，他指當局與14個NGO合作，與外地的商創基地合作，讓參與港青體驗創業氛圍及了解營商環境，並預計今年年內出團。他又提到當局近年也推出名為「初創實習計劃」其中當局會與科學園及數碼港合作，共推出200個實習機會，政府提供資助予數碼港和科學園的初創企業，聘請青年進行最多六個月的實習或兼職的機會，亦獲相當的成效。

另外，他指去年當局推出面向青年應用程式，認為有幫助年輕人身心靈及生涯規劃的內容。他說該應用程式體現政商民的合作，有商界人士幫忙提供優惠，如咖啡及電影的相關優惠。