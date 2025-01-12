金管局料今年多變　特朗普上場將影響香港

金融管理局總裁余偉文在本地一個電台節目中表示，港股由去年9月開始，因為內地推出一系列措施，加上不少內地大型龍頭企業來港上市，有助資本市場發展，料勢頭持續至今年。金融系統於過去一年發展不錯，貨幣市場運作有序，銀行體系內存款上升7%，反映投資者及企業對港有信心，銀行資本充足率21%，顯示穩定性強。

他又指，歐美投資者對港觀感亦有不少改變，國際金融機構支持去年在港舉辦的金融峰會，顯示對香港充滿信心。他說，今年環球經濟不明朗，形容是多變一年，特朗普即將上場，其推行政策將影響香港。他稱，多年前環球貨幣政策較為一致，利率齊上齊落，但未來各國在利率方面或有分歧，他以日本為例，面對通脹或加息，因此相信未來環球資金會流動更快和更波動。

余偉文表示，由金管局與銀行公會成立的聯合「中小企融資專責小組」過去數月處理400多宗個案，當中2成屬查詢，約6成屬銀行與中小企之間溝通問題，經溝通緩衝後已解決，餘下個案，屬中小企與銀行之間取態不同。今年金管局將與銀行合作，盡量協助中小企升級轉型，若有中小企經升級轉型後，仍無法經營下去，就要接受被淘汰。

余偉文說，美國長期債券息率上升，對外匯基金表現難免有影響，但強調外匯基金投資穩健，投資包括私募基金，基建，房地產等，這些組合過去16年來的平均回報是12%。

對於「互聯互通」，余偉文表示經過十年發展，北向通附設市場仍「未夠多，未夠深」，風險對沖方面可做得更多，南向通的機遇就更大，因債券買賣只是起步階段，冀開放讓更多內地金融機構參與，以吸引更多債券發行人來港發債，令本港債市進一步壯大。