特殊馬拉松今添馬公園起步　4700名智障跑手及伴跑員參加破紀錄

社會需要更多關愛共融。東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2025(iRun)今天(12日)於添馬公園、龍和道及中西區海濱長廊(中環段)舉行。今年iRun參加者反應踴躍，有近4,700名智障跑手及伴跑員參加，人數創活動舉辦以來的新高，東華三院希望藉此鼓勵智障人士積極參與體育運動，培養健康生活習慣。

勞工及福利局局長孫玉菡致詞時亦有為一眾跑手及伴跑員打氣。他表示，東華三院「特殊馬拉松」於世界級的海濱舉行，別具意義，更吸引到本港、澳門及其他大灣區城市的跑手參與，攜手推動傷健共融精神，他又提到，政府在今個財政年度撥款1.3億元，支援殘疾人士體育發展，較10年前增長3倍。

東華三院主席鄧明慧女士則表示，今屆參賽人數再創新紀錄，有接近4,700位來自香港、澳門、大灣區以及北京的復康機構和特殊學校人士參與；而今年iRun繼續設有「傳．家跑」項目，鼓勵智障人士及其他有特殊需要跑手與家人一同參與。

東華三院一直重視智障人士的生活健康，為鼓勵智障人士多跑步運動，自2011年起舉辦iRun，多年來計劃獲香港賽馬會慈善信託基金累計撥款逾4,300萬港元，作為該項賽事的經費。