幹部修村路疑毀人墳墓　村民報復捅殺判死

山西省朔州市應縣一名村委幹部，早年修村路時疑因毀壞他人祖墳而遭捅殺斃命。內媒周日（12日）報道，朔州中級法院一審裁定兇手故意殺人罪成，判處死刑。

57歲雷姓被告是應縣大臨河鄉柳坪村村民，他供稱2022年認識大臨河鄉長城溝村兩委委員方某，方某修村路選址路過並毀壞其父母墳地，故懷恨在心。2024年6月30日上午8時半，被告與前來柳坪村的方某扭打，被告從腰後抽出尖刀連續捅刺方某數刀。驗屍結果顯示，方某全身多處刀傷，最大創傷口達23.2厘米x16厘米，其頸部氣管、血管及肌肉等均被切斷。被告行兇後坐地揚言自殺，最終當場被捕。

被告的弟弟稱，修路地點離祖墳10多米遠，亦沒有挖開父母墳墓，相信兄長與方某的矛盾源於3年前，方某當時開墾荒地，導致兄長放牛不方便。兄長長期揚言殺方某，平時隨身帶刀，家人都防着他。法院認為被告主觀惡性極大，殺人動機卑劣，殺人手段極其殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，判處死刑，需賠償附帶民事訴訟原告人喪葬費4.86萬元人民幣（約5.16萬港元）。雷男因無經濟償還能力並未支付。