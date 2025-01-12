逾2000場所獲認證母乳餵哺友善　當局設母乳庫籲慷慨捐贈

一眾跑手充滿善心，用雙腳為有需要兒童帶來希望和改變。

有機構今日（12日）舉行慈善跑活動，設有半馬拉松、10公里、5公里及3公里少年賽，吸引了數千名跑手合共完成逾53,000公里路程，足以圍繞香港島800多圈。當局指，兒童是社會的希望，政府十分注重兒童的身心健康與福祉，又以推動母乳餵哺為例，指近十年來，推動了超過2,000個工作間及場所獲得「母乳餵哺友善」認證，並鼓勵企業實施「母乳餵哺友善工作間」措施。

聯合國兒童基金會慈善跑活動各個組別的賽事均順利完成，當中男子半馬拉松由黃尹雋以1小時07分50秒摘下桂冠。而曾曉彤則以1小時19分46秒衝線，勇奪女子半馬拉松冠軍，同時打破自己個人半馬最佳時間。10公里賽（挑戰組）方面，謝俊賢及姚潔貞分別為最快的男女子跑手，時間分別為32分 05秒以及34分58秒。

另外，香港母乳庫已於1月6日分階段投入服務，目的是在母親未能提供母乳或母乳不足的情況下，為高風險嬰兒提供安全優質的捐贈母乳，減少早產和患病嬰兒患上嚴重疾病的風險，他又呼籲正在授乳的合資格母親慷慨捐贈母乳，幫助有需要的初生嬰兒得到全面充足的營養，建立健康保護屏障。

殘奧兩面金牌得主何宛淇亦十分支持今次慈善跑，她表示，改變源自我們手中，任何一項運動都需要堅持與付出，慈善跑成功將運動元素與行善結合，讓參加者於跑步過程當中相信自己的力量、迎難以上，便能為自己以及世界各地弱勢兒童帶來希望和改變。

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓更獲委任為該機構的大使，她表示很相信小朋友各有自己的長處和夢想、充滿創造和想像力，只要市民願意攜手合作，守護他們生存、教育等基本權利，便能創造一個，讓每個小朋友都能健康、茁壯、快樂成長的世界。