被指前線人員參與演練令預約改期　衞生署澄清絕無影響治療病人

有傳媒早前報道指，衞生署個別分區診所抽調前線人員參與啟德體育園演練，令部分病人的預約改期。衞生署今日(12日)反駁指，絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響，僅有非治療性的學生健康服務預約日期曾經稍微調整，但全部均已事先取得有關市民同意，而且只有兩人的預約延後了1個工作天，其餘則提前2至10個工作天。

衞生署發言人表示，為配合1月24日及2月4日於啟德體育園舉行的兩場大型演練，衞生署須調派約1,700名人員參與各場演練，已按公務員事務局早前發出的指示，作出超前部署，由各服務單位主管根據實際運作情況編配人員參與演練，並盡力避免公共服務受到影響。

而經編配人員後，學生健康服務在取得有關市民同意後，提前了13個個案的預約日期。學生健康評估服務提供預防性質的恒常檢查及健康教育予學生，絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響。

衞生署強調一直致力透過促進健康和預防疾病等保障香港市民健康。就日後編配人員參與演練，衞生署會作更周詳部署和加強內部協調，盡力避免公共服務受到影響。