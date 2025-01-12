流感多屬甲型H1N1亞型　感染率未超去年同期

國家衞健委周日（12日）在北京召開新聞發布會，介紹呼吸道疾病防治情況，發言人胡強強，內地近期處於流感相對高發期，但感染率未超過上一年流行季。中疾控研究員王麗萍指出，目前主要流感是甲型H1N1亞型，既有流感疫苗和抗病毒藥物治療仍有效。

胡強強指出，全國門診和急診流感樣病例的流感病毒感染率較上周上升3.8%，低於去年同期水平，預計本月中下旬流感活動水平逐步下降，不同省份間流感活動量有所不同。目前未出現醫療資源明顯緊張，重點藥品生產供應和庫存整體正常。王麗萍建議所有6個月齡以上人群，只要沒有接種禁忌主要指如對疫苗所含成分過敏，每年都應接種流感疫苗。

王麗萍表示，流感是目前引起急性呼吸道感染患者就診的主要疾病，感染率上升趨勢已減緩。目前仍將呈現多種呼吸道傳染病交替或疊加流行態勢，但均是已知病原體，未出現新興傳染病，整體流行強度和就診壓力不會高於上一年流行季。首都醫科大學附屬北京兒童醫院主任醫師徐保平強調，抗流感藥物是處方藥，不建議病人自行使用處方藥。