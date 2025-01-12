兩男女墮投資虛擬幣騙局　共被呃85萬元

澳門執法部門再接獲兩宗虛擬貨幣投資詐騙案件，兩名事主女分別被騙購買50萬及35萬澳門元虛擬貨幣後被「拉黑」。人員接手調查案件，暫未有人被捕。

首宗案件受害者為中年女性。她報稱於去年7月透過社交平台瀏覽投資虛擬貨幣的貼文聯絡客服，按照對方指示在網上開戶並投資虛擬貨幣。但後來對方表示不能一次購買太多，如想購買更多虛擬貨幣，可透過另一名陌生男子購買，遂將該男子的聯繫方法告訴事主。事主隨後透過手機與對方聯繫，並在去年10月24日至11月29日期間，與對方有過5至6次當面以現金方式交易虛擬貨幣，存入虛擬帳戶。

直至近日，女事主見帳戶有盈利，打算提現卻遭客服再三拖延，對方要求需繳交保證金方可提現，未幾還被對方「拉黑」。女事主得悉被騙後報案求助，報稱事件中合共損失50萬澳門元。

另一宗投資詐騙受害者為男青年。其報稱於去年12月28日，被不知名人士拉入手機通訊軟件群組，當時群內管理員發送一些投資資訊，男事主感興趣並向對方查詢購買虛擬貨幣的方法。事主在對方協助下按指示存入35萬澳門元購買虛擬貨幣，但當他成功存入資金後，便隨即被對方拉黑。男事主懷疑被騙，報案求助，事件中合共損失35萬澳門元。