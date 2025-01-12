虐待動物豈能輕視　港官修例一味拖延

兩隻年幼唐狗上月26日被發現伏屍於長沙灣麗閣商場平台露天排氣口頂部，不排除遭人由毗鄰大廈擲下；同日，有市民於天平邨發現有野鴿被鐵絲綁嘴。《功夫茶》發現殘酷對待動物不絕，惟檢控比例、判罰欠阻嚇力。2022年4月，政府聲言會向立法會提交修訂《防止殘酷對待動物條例》草案，至今仍是無影。對於擲動物落街之人，當局固然不應予以「放生」，更應考慮除拘捕、檢控外，強制虐待動物的人一律自費接受心理評估。

兩隻年幼唐狗於去年12月26日被發現伏屍在長沙灣麗閣商場平台露天排氣口頂部，經初步調查不排除兩隻幼犬，是被人由毗鄰大廈掉下致死，執法部門將案件列作「殘酷對待動物」跟進。虐待動物真是不可以輕視，事實上，社會性病態三要素指出，一個人有沒有暴力傾向，可以從三件事看到端倪，即虐待動物、縱火癖及年紀已經不輕依然尿床。有精神病學醫生指，有證據顯示人們童年時期出現上述三種行為，容易導致長大後出現殺人傾向。

法庭的判決對這班虐待動物狂，根本起不了阻嚇作用。截至2023年9月錄得336宗，懷疑殘酷對待動物的舉報個案，較2022年全年263宗急升近三成。值得留意的是，當中只有5%，亦即18宗個案提出檢控，而成功起訴的只得16宗，罰款金額只介乎5,000元至6,000元，監禁期最短只有10日，最長不到一年。與《防止殘酷對待動物條例》的最高罰款20萬元及監禁3年相差甚遠。

早在2020年情人節，深井爆出有30隻動物被人由高處掉到街上，執法人員拘捕2名涉案男子，事隔近7個月，執法人員表示律政司決定不就案件提出起訴，令社會嘩然。當時就有議員指，這宗案「罪證確鑿」，但律政司「眼白白放生殘殺動物的人」難息民憤。

港府在2017年修例所有繁殖場經營者需申領牌照，希望藉此打擊非法繁殖。但養了大批動物而缺乏照顧的事件時有發生，去年8月大埔富善邨單位傳出惡臭，消防到場無人應門。爆門後發現單位內，有34隻貓狗被困，執法人員將案件列作「殘酷對待動物」，其後拘捕單位女住戶。

政府官員2022年4月聲言將會向立法會提交修訂《防止殘酷對待動物條例》草案，但如今仍有不少動物慘被虐待，但所謂的修例依然是不見影。港官做事「寧舍漏氣」，反觀東方卻更進一步，建議港府應該訂定自某個時間點開始禁售寵物，市民如果想養貓養狗，必須符合審批條件，例如獨居長者老來無伴，又或者老來喪偶無依無靠，才可取得養寵物資格，不過港產官僚依然沒有實質回應。