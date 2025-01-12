共創明Teen第2期學員舉行畢業禮　第3期料再招募4000人

共創明「Teen」計劃今日(12日)為第2期共4,000名學員舉行畢業典禮，當局表示第2期計劃圓滿推行，充分體現政、商、民三方努力協力的成果，指友師對計劃的大力支持和無私奉獻，與學員同行，幫助他們擴闊視野、加強自信，建立正向的人生觀，其中不少友師是連續參與兩期計劃，甚至繼續支持剛剛開展的第3期計劃，實在是難能可貴。

在團體活動方面，除了在香港參觀各行各業，了解不同行業的發展和機遇，幫助學員訂立和實踐個人發展計劃外，學員更有機會參加由不同機構贊助的內地研學團，開眼界、長知識。今期計劃的內地研學團數目增至19個，足跡遍布雲南、四川、海南、武漢、杭州、潮州、南沙、佛山、清遠等，讓學員親身認識和體驗國家在不同領域的發展和成就。

當局又指第3期計劃的準備工作正如火如荼地進行。計及第3期計劃的4,000名新學員，「共創明『Teen』計劃」已有逾10,000名學員參加，期望今日畢業的學員日後亦積極參與校友會的活動，繼續發展自我，並與其他校友和新一屆學員有更多交流。