立陶宛新政府首度率團　前外長相繼訪台

立陶宛國家危機管理中心負責人維特考斯卡斯（Vilmantas Vitkauskas）周日（12日）至周六（18日）率團訪台，是立陶宛新政府首度組團訪台，將訪問多部會機關。此外，立陶宛前外長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）伉儷應台政府邀請，於周日至周四（16日）首度訪台，台灣外事部門表示歡迎。

台外事部門周日公布，維特考斯卡斯率領反制外國資訊操弄團（FIMI）訪台，其中包括5位NGO專家。維特考斯卡斯此行將接受外事部門款宴，另拜會防務部門、法務部調查局等機關，並與反制假訊息及全社會韌性領域的NGO交流。台外事部門強調，台灣與立陶宛將持續拓展合作領域，共同強化民主韌性。

蘭斯柏吉斯訪台時將接受頒贈大綬景星勳章、晉見蕭美琴，接受台灣的國安會秘書長吳釗燮與外事部門首長林佳龍款宴，並將公開演講，以及赴台灣大學校園，與青年學生互動。蘭斯柏吉斯上周五（10日）指摘中國大陸透過各種脅迫限制其他國家主權，若駐立陶宛台灣代表處改名將是巨大錯誤，台灣與立陶宛應取得更多實質合作成果，以加強雙方關係。