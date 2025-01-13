農地變樂園　去年北區45宗野豬出沒個案　捕殺15頭

野豬為患！去年在打鼓嶺更發生野豬咬傷農夫事件，事後有區議員形容農地成為「野豬樂園」。漁農自然護理署回覆北區區議會的文件指出，去年截至11月共接獲約45宗野豬於北區出沒的情況，主要涉及一些小規模農地，去年1月至11月在北區合共安排了10次捕捉行動，並捕獲及人道處理了15頭野豬。

漁護署指自2021年11月起，有定期及在收到有關野豬於民居附近出沒的報告時，捕捉及人道處理對公眾構成滋擾及潛在危險的野豬。署方表示。如接獲其他野豬滋擾報告，會向事主了解滋擾情況並提供相關建議，如有需要會盡快派員進行實地調查，或安排針對性行動捕捉對公眾造成滋擾或構成潛在危險的野豬。

翻查資料，去年11月15日曾有打鼓嶺李屋新村農夫被野豬襲擊及噬咬，導致腳部及臀部大量出血，意識半清醒被送院治理。漁護署指有即時派員到場調查，與村代表及當地農民一同實地視察，並在事發區域放置多個捕獸籠、設置網絡監察攝影機，並已捕獲共5隻野豬。

政府於2022年12月及2024年5月兩度修訂《野生動物保護條例》（第170章），擴闊禁止餵飼野生動物的範圍，打擊人為餵飼野豬，並就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，以及將最高刑罰由罰款1萬元提高至罰款10萬元及監禁1年。漁護署表示，截至去年12月10日，各部門共發出了110張定額罰款通知書，其中12張涉及非法餵飼野豬。

漁護署的統計顯示，本港野豬整體數目由2022年的約1830頭，減少至2023年的約1360頭及2024年的約900頭；野豬滋擾黑點數目最新為15個，較2022年的42個減少約64%；去年以來野豬傷人個案為7宗，比2022年的36宗下降約80%。