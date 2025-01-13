東方民調：學者料問責團隊減10%人工　年慳千萬

為應對財政困境，近日社會各界亦提出不少政府節流的建議。有經濟學者提出公務員團隊應減薪8%至10%；若行政長官及「六司十五局」等高官減薪一成，政府每年可節省逾千萬元。有議員倡凍結近兩萬個公務員空缺不填補，建議政府加快採用AI可減5%人手。有學者則認為，現屆政府大開職位，但辦事效率未見提升，政府架構有精簡空間。

公務員劃一加薪3%，問責官員團隊薪金亦按年增加1.8%。去年7月1日加薪後，特首月薪增至約46.9萬港元，繼續拋離美國總統薪酬；3位司長亦加薪6,880港元至7,380港元不等。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波早前提出，若行政長官及司局長按建議減薪10%，粗略估計，政府每年可節省逾千萬元；若全體公務員減薪10%，每年更可節省高逾150億港元。

現屆政府的架構，已由以往的「一特首三司十三局」增至「一特首六司十五局」，包括增設3名副司長職位。在龐大財赤下，政府強調公務員「零增長」，但政府在開設常額職位之餘，透過保留及新增有時限編外職位，不斷開設新位。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指現時公務員薪酬過高，有「肥上」之嫌，尤其特首及司局長薪酬位居世界前列，甚至超越不少國家元首，但港官表現頻頻「甩轆」。他又指，現屆政府大開職位，但辦事效率未見提升，反映政府架構有精簡空間。

另有議員則指，現時公務員團隊每年開支1,600億港元，但「人多未必好做事」，建議善用人工智能及科技，減少人手並提高效率、大刀闊斧縮減程序、減少冗員，減少5%人手並控制人工加幅，每年節省一百幾十億港元並非不可能。