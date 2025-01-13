林鄭金鐘前特首辦今年5月中旬約滿　傳將搬往灣仔舊入境大樓

前行政長官林鄭月娥自2022年卸任後，政府為她在金鐘太古廣場1期租用面積達2,874呎的前特首辦公室，一年租金高達567萬港元，當時花費870萬港元裝修和添置傢俬，而在2023至24年度經常開支的修訂預算約917萬港元，較前一年度約695萬港元增近三分之一。早前有議員批評太貴，建議當局另覓地方設辦公室，並要記錄使用情況。有消息指，金鐘的辦公室會於今年5月中旬租約期滿，日後林鄭月娥前特首辦公室將遷往灣仔入境事務大樓，亦即是入境事務處前總部。

本港現時有4位前特首，其中董建華、曾蔭權和梁振英三人的前行政長官辦公室，坐落於一級歷史建築物、位於中環半山堅尼地道28號的舊英童學校。惟上任特首林鄭月娥卸任後，該處所便出現「人滿之患」，令政府要另行租用金鐘太古廣場一個單位，用作林鄭的辦公室。

灣仔入境事務大樓有34年歷史，去年6月，新的入境處總部已遷往將軍澳。城市規劃委員會前年曾表示，修訂灣仔北分區計劃大綱核准圖，主要把灣仔政府大樓、稅務大樓、入境事務大樓、港灣消防局等用地，改劃為展覽中心及商業用途。